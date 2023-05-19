Губернатор анонсировал прямой эфир на областном телеканале. Также трансляцию проведут в социальных сетях и телеграм-канале Авдеева. Прямой эфир пройдет 24 мая в 19:00. Губернатор предложил

Губернатор анонсировал прямой эфир на областном телеканале. Также трансляцию проведут в социальных сетях и телеграм-канале Авдеева. Прямой эфир пройдет 24 мая в 19:00. Губернатор предложил жителям уже сейчас оставлять свои вопросы в его социальных сетях с хэштегом #вопросАвдееву. В комментариях под анонсом люди уже начали озвучивать свои проблемы. Например, спрашивают о возможном закрытии роддома при