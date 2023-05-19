Звезда опубликовала новый снимок. Глядя на него, некоторые предположили, что знаменитость может быть беременна.

Звезда опубликовала новый снимок. Глядя на него, некоторые предположили, что знаменитость может быть беременна.Знаменитая ведущая Оксана Федорова преуспела не только в карьере, но и в личной жизни. В свои 45 лет "Мисс Вселенная" счастлива в браке с офицером ФСБ с Андреем Бородиным и воспитывает двоих детей. Ходят слухи, что скоро семья знаменитости может стать еще больше. Поклонники подозревают, что Федорова, возможно, ждет третьего малыша.Оксана Федорова относится к числу звезд, которые регулярно радуют поклонников новыми фото в соцсетях. Накануне светская львица поделилась с подписчиками целой серией кадров с арт-постановки. Телеведущая блеснула на мероприятии в обтягивающем наряде и показала свой образ на одном из снимков.Федорова сделала аккуратные локоны и облачилась в элегантное черное платье, которое село точно по фигуре. "Экспресс-газета" пишет, что наряд обтянул большой, будто у беременной, живот звезды. Глядя на этот кадр, некоторые предположили, что ведущая может скрывать от публики интересное положение. Впрочем, это далеко не первый раз, когда ее подозревают в беременности.Ранее "Дни.ру" писали, что Оксана Федорова. Тогда многие поклонники задались вопросом, не ждет ли "Мисс Вселенная" третьего ребенка. Комментировать сплетни телеведущая не стала. Очевидно, эти предположения оказались ошибочными.