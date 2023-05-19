Звезды российского шоу-бизнеса Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук давно спровоцировали слухи о разводе.

Звезды российского шоу-бизнеса Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук давно спровоцировали слухи о разводе.Случилось это во многом из-за продолжительности союза, ведь жгучий брюнет и яркая блондинка закрутили роман еще совсем молодыми. Пара образовалась в 2007 году, и хотя до свадьбы не доходило аж до 2013-го, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук смогли создать прекрасную семью и вырастить дочь.Сплетники судачили, мол, исполнитель хита "Довелось" выбрал себе жену не под стать. Некоторые распространяли сплетни ввиду зависти и человеческой слабости, но были и те, кто искренне задумался о разладе в звездной семье.Недавно Юлия Ковальчук выпустила трек "Прощай" и запела о расставании, однако без прямых указаний на личность Алексея Чумакова. "Мне так больно тебя терять", — артистка обращается к образному любимому в тексте композиции.На страничке в соцсети Юлия Ковальчук рассекретила отношение ребенка к новой песне. "Почему-то доченька всегда под нее плачет", — поделилась звездная блондинка после 10 лет брака с мужем.Знаменитость отметила, что наследница, несмотря на пролитые слезы, выучила слова наизусть. А вот Алексей Чумаков публично на выход песни не отреагировал. Фанаты подозревают, что тема трека вовсе не беспочвенна. Все-таки Юлия Ковальчук поет от первого лица и будто намекает о крахе собственных отношений.