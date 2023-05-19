Дождей не обещают: во Владимирской области будет пасмурно и тепло. По прогнозам синоптиков 20 мая...

Дождей не обещают: во Владимирской области будет пасмурно и тепло.По прогнозам синоптиков 20 мая во Владимирской будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +17°C. Ночью столбик термометра опустится до +8 градусов.Ветер северный, с порывами до 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 753 до 755 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыДень памяти преподобного Иоанна Зедазнийского, мученика Фалалея и преподобного Нила Сорского. Погоду в этот день определяет месяц: если он рожками вниз – к теплу, а если красен – к дождю. Если во время заката солнечный диск был больше обычного и красным, на следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя.Фото pxfuel.com