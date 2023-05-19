Авария произошла около 12:10, на 67 километре трассы «Владимир-Муром-Арзамас» в Судогодском районе. По предварительной информации дорожной полиции, водитель 1961 года рождения за рулём «Деу

Авария произошла около 12:10, на 67 километре трассы «Владимир-Муром-Арзамас» в Судогодском районе. По предварительной информации дорожной полиции, водитель 1961 года рождения за рулём «Деу Ланос» ехал со стороны Владимира в направлении Мурома. Однако мужчина потерял контроль над управлением и выехал на встречку. Там авто столкнулось с другой иномаркой – «Хендай Санта Фэ». За рулём находился