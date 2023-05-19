Дворянская усадьба во Владимирской области обретает новую жизнь. Более 50 усадебных ансамблей...

Дворянская усадьба во Владимирской области обретает новую жизнь.Более 50 усадебных ансамблей расположено на территории Владимирской области, из которых пять находятся в Собинском районе. Одной из них является усадьба Салтыковой в селе Черкутино (объект культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Салтыковой», XVIII–XIX вв.).Об этом сообщается на официальном сайте инспекции государствененой охраны объектов культурного наследия Владимирской области.Усадьба Салтыковой - одна из самых ранних сельских дворянских усадеб европейского типа во Владимирской области. Именно с ее постройкой началось активное проникновение во Владимирскую губернию модных столичных европейских стилей.В Никольской церкви служил в начале XIX в. отец выдающегося государственного деятеля России - Михаила Михайловича Сперанского.В апреле 2023 здание главного дома с флигелем передано в безвозмездное пользование Владимирской Епархии, а Никольская церковь и Часовня - в их собственность.Теперь усадьба Салтыковой обретает новую жизнь в качестве монастырского подворья одного из женских монастырей.Фото инспекции государствененой охраны объектов культурного наследия Владимирской области.