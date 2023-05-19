Звезда Папиных дочек поделилась, что ей нелегко в одиночку расплачиваться за жилье.

Звезда "Папиных дочек" поделилась, что ей нелегко в одиночку расплачиваться за жилье.С недавних пор известная артистка Дарья Мельникова носит статус свободной женщины. В 2021 году звезда сериала "Папины дочки" развелась с актером Артуром Смольяниновым*, с которым прожила в браке около восьми лет. Теперь актриса одна воспитывает двоих сыновей от бывшего мужа и самостоятельно справляется со всеми трудностями.После развода с Мельниковой Смольянинов* оставил экс-супругу и общих детей в Москве, перебравшись жить в Америку. Ходят слухи, что с деньгами актер бывшей семье не помогает. Меж тем Дарье приходится брать на себя множество финансовых обязательств, в том числе выплату ипотечного кредита. Оказалось, с этим бывают трудности даже у знаменитостей.В соцсетях артистка призналась, что взяла в ипотеку квартиру для себя и детей. Однако погашать кредит в одиночку Мельниковой нелегко. К счастью, звезда "Папиных дочек" не падает духом. Накануне Дарья поиронизировала над своей ситуацией в блоге и опубликовала шуточный пост. Актриса написала, что ищет партнера, который облегчил бы ее ношу и помог с выплатой ипотеки."Ну что ж, ищу партнера для совместной… выплаты ипотеки. Фото с солнышком прилагается. Неплатежеспособных просьба не беспокоить и даже не листать до солнышка. Фотографии этого года. Свежие", – подписала Мельникова свое пляжное фото в купальнике.* – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ и внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.