Солистка группы Фабрика вышла на связь с подписчиками и выдала им давно скрываемый секрет.

Солистка группы "Фабрика" вышла на связь с подписчиками и выдала им давно скрываемый секрет.Экс-участница группы "Фабрика" Александра Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов недавно попали под пристальное внимание публики и прессы. Мужчину раскритиковали за то, что он под снимком с сыном в одной из публикаций использовал песню украинской группы "Океан Эльзы". Досталось им и за то, что супружеская пара находится в Израиле.Дав критикам немного успокоиться, в свой личный блог вышла Александра. Заявила она о том, что удивлена претензиями в их адрес, ведь именно так они с мужем и живут последние 14 лет.Из этого некоторые смогли сделать вывод, что таким образом экс-звезда "Фабрики" раскрыла эмиграцию. Видимо, именно Израиль Александра Савельева и Кирилл Сафонов считают своим домом, поэтому они даже не задумывались о том, что использование трогательной песни о любви оскорбит россиян и приведет к скандалу.К слову, после ухода из группы "Фабрика" Савельева решила сменить сферу деятельности. Дизайнером она, как Наташа Королева, становиться не захотела – почувствовала, что хочет окунуться в более тонкие материи нежели чем ситец или бязь.Именно по этой причине Саша Савельева пошла в школу психологии. Хочет разобраться в вещах, которым раньше не находила объяснения или принимала их за знаки судьбы."Вдруг, все что мы привыкли скидывать на судьбу, мироздание, Вселенную, на самом деле не существует?" – задалась вопросом Александра Савельева.