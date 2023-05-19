Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проведёт «прямую линию» с жителями...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проведёт «прямую линию» с жителями региона.Первая в 2023 году прямая линия с губернатором региона пройдет 24 мая — в среду.Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «Авдеев. О важном».Начало – в 19:00, информирует глава Владимирской области.Трансляция будет проходить на телеканале «Губерния-33», а также в социальных сетях.На заметку жителям региона!Свои вопросы можно задавать в комментариях к посту о «прямой линии» в официальном телеграм-канале Александра Авдеева.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области