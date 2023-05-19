Из аэропорта Внуково вылетел первый за четыре года самолет Москва — Тбилиси.

Из московского аэропорта Внуково вылетел первый после четырехлетнего перерыва самолет в Тбилиси, сообщил корреспондент РИА Новости.Пассажиры прошли все необходимые процедуры, борт авиакомпании "Азимут" поднялся в воздух без задержек.Как рассказали агентству путешественники, большинство из которых направляются на отдых, проблем с покупкой билетов не возникло, они рады, что теперь в Грузию можно попасть прямым рейсом, а не лететь сутки с тремя пересадками.Одна из пассажирок сообщила РИА Новости, что прямой перелет позволит ей чаще видеться с матерью и мужем, которые живут в Грузии.Грузинский бизнесмен Мамука Пипия отметил, что теперь в России не будет дефицита грузинских специалистов, особенно в сфере ресторанного и строительного бизнеса.Лайнер отправился в столицу Грузии через восемь дней после того, как президент России подписал указ о восстановлении авиасообщения между двумя странами. Российская компания "Азимут" 16 мая получила разрешение от авиационных властей Грузии на рейсы по маршруту Москва — Тбилиси.