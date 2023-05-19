Бывшая коллега и подруга Анна Седоковой рассказала о том, из-за чего кожное заболевание мучает певицу уже много лет.

Бывшая коллега и подруга Анна Седоковой рассказала о том, из-за чего кожное заболевание мучает певицу уже много лет.Накануне Анна Седокова в своем личном блоге буквально взвыла из-за того, что на нее вновь обрушился приступ тяжелой болезни. Оказывается, сильная крапивница лишает ее как возможности жить полноценно, так и базовой уверенности в себе.Мазь, ледяные полотенца и никаких зеркал – именно так можно было бы обозначить правила, которые вынуждена соблюдать Анна. Перепробовала она множество способов спастись от недуга, но немного помогают ей лишь таблетки от аллергии, а от них сильно хочется спать.Крик души Анны Седоковой захотела прокомментировать бывшая солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник. Уверена певица в том, что корнем проблемы стала любовь секс-бомбы к тюнингу. Считает она, что в ситуации есть также косвенно вина врачей: перед манипуляциями должны были предупредить свою пациентку о возможных последствиях."Такие аутоиммунные заболевания чаще всего случаются из-за имплантов,филлеров и так далее. С годами аутоиммунные реакции на имплантыстановятся чаще и тяжелее", – появилась версия возникновения болезни у Седоковой.К слову, у общественности действительно есть повод подозревать Седокову в наличии имплантов. Совсем недавно даже пластический хирург, просмотрев свежие фото Анны Седоковой, заявила, что ее нижняя половина стала слишком гипертрофированной и смотрится чересчур неестественно.