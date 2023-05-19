В ночь на пятницу в центре Владимира произошёл пожар. Одна из жительниц шестиквартирного жилого дома на улице Садовой заметила дым, разбудила соседей и вызвала огнеборцев. Очаг возгорания

В ночь на пятницу в центре Владимира произошёл пожар. Одна из жительниц шестиквартирного жилого дома на улице Садовой заметила дым, разбудила соседей и вызвала огнеборцев. Очаг возгорания оказался на чердаке. Огонь перекинулся на кровлю и три квартиры второго этажа. Сотрудники МЧС потушили пожар на площади 240 квадратных метров. Все жильцы дома успели выйти. Никто не