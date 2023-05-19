Звезда сериала Дальнобойщики Владимир Гостюхин выразил свое отношение к Лайме Вайкуле.

Звезда сериала "Дальнобойщики" Владимир Гостюхин выразил свое отношение к Лайме Вайкуле.Мало кто смог удержаться от комментариев в адрес Лаймы Вайкуле после ее слов о том, что она "содержала весь Советский Союз". Не смог остаться в стороне и известный актер Владимир Гостюхин, который затронул одиозную певицу в своем новом интервью.Еще во времена советского Союза он много гастролировал по Латвии и Литве, которые сегодня обозвал "задворками Европы". Открывались перед ним тогда такие роскошные пейзажи, что советскому человеку такое было даже представить сложно. Оказывается, что даже в местных колхозах были построены роскошные бассейны, которые для избалованных, по мнению Гостюхина, местных, были делом привычным.Именно поэтому, уверен Владимир Гостюхин, многие советские звезды воспарили и стали считать себя небожителями. Отнести к таким можно и саму Лайму Вайкуле, и покойного Вахтанга Кикабидзе."На них тратили огромные деньги. Там культивировалось сознание, что они особенные", – рассказал актер о корне всех проблем.Есть при этом, разумеется, и заслуживающие его уважение уроженцы Прибалтики. Это Георг Отс, Раймонд Паулс, Вия Артмане и многие другие.Что же до личности подруги Примадонны – Владимир Васильевич имеет твердое и практически беспощадное мнение."Побрякушка и дура. Кому она нужна?", – раскритиковал Владимир Гостюхин Лайму Вайкуле после ее спорных высказываний.