Джонни Депп вышел сухим из воды после скандала с бывшей женой Эмбер Херд. Однако на какое-то время актер ушел в тень.

Джонни Депп вышел сухим из воды после скандала с бывшей женой Эмбер Херд. Однако на какое-то время актер ушел в тень.Во время жарких разборок Джонни Деппа и Эмбер Херд многие поклонники встали на сторону голливудского актера и не поверили в обвинения его бывшей жены. Однако репутация звезды "Пиратов Карибского моря" все же оказалась подмочена, и голливудский актер на время ушел в тень. Многие продакшены отказались от работы с ним, и Депп попал в сеть так называемой культуры отмены.Поклонники задаются вопросом, что же ждет Джонни Деппа после триумфального возвращения? Первая за три года кинолента с его участием "Жанна Дюбарри" получила ошеломительный успех на Каннском кинофестивале, сообщает . Зрители аплодировали актеру на протяжении долгих семи минут. Это означало полную победу Деппа во всех смыслах, поддержку со стороны поклонников и коллег. Это при том, что сам фильм показался критикам слабым по уровню.Кинокритик Сергей Сычев уверен, что Джонни Деппу нужно максимально срочно сняться в крупной киноленте для закрепления состоявшегося успеха. Такой проект однозначно будет продуктивным, так как скандальная слава Деппа за последние годы сделает свое дело. А культура отмены не бесконечна, уверен критик.