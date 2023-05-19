Какие мероприятия ждут жителей и гостей Владимирской области в усадьбе Храповицкого 20 мая? В...

Какие мероприятия ждут жителей и гостей Владимирской области в усадьбе Храповицкого 20 мая?В "Ночь музеев" состоится открытие летнего сезона духовой музыки в усадьбе Храповицкого Владимирской области.20 мая, в «Ночь музеев» – открытие Летнего сезона духовой музыки в усадьбе Храповицкого. Оркестр под открытым небом будет исполнять композиции времён расцвета усадьбы: конца XIX – начала XX века. 20 мая в 17 часов. А затем – каждую субботу всё лето!