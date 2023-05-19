Какие территории во Владимире в лидерах по благоустройству на 2024 год? В регионе продолжается...

Какие территории во Владимире в лидерах по благоустройству на 2024 год?В регионе продолжается онлайн голосование за объекты, которые будут благоустроены в ближайшее время. Свой выбор делают и жители Владимира.- Выбираете свой регион, выбираете один из проектов, нажимаете проголосовать.Легкое движение руки-голос учтён. И это вклад в преображение областной столицы. Волонтер Алина Шабаева объясняет владимирцам, как проголосовать за один из объектов благоустройства.Алина Шабаева, волонтер "Доброштаба":- Если мы говорим про пожилых людей, им требуется помощь с голосование через приложение. Также у них есть проблемы со входом на сайт, если они голосуют самостоятельно.Проголосовать может каждый житель старше четырнадцати лет. О национальном проекте "Комфортная городская среда" волонтёры рассказывают на улицах города и в 5 стационарных точках. В том числе возле объектов- претендентов на благоустройство.Павел Кутузов, руководитель молодёжного добровольческого объединения:- Помощь волонтеров действительно нужна. Не все люди знают то, что есть такое голосование, и иногда проходя даже рядом именно рядом с этим местом ты людям наглядно показываешь что здесь может быть, показываешь эти картинки и они с удовольствием переходят на сайт и голосуют.Голосование за дизайн-проекты общественных пространств началось 15 апреля - по всей стране. На преображение только во Владимире претендуют семь объектов. На сегодняшний день свои голоса онлайн отдали почти 20 тысяч владимирцев.Галина Гладышева, жительница г. Владимира:- В городе нашем есть такие места которые благоустраивать обязательно нужно, чтобы было красиво, удобно, уютно всем.В лидерах - два пространства. Сквер в Юрьевце и общественная зона на улице Девической. Городу надо набрать не менее 45 200 голосов - в сумме за все семь объектов. Тогда областная столица получит средства в рамках федерального проекта.Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Сейчас последние три, скажем так, недели голосования, принимают определенные усилия в том числе администрацией города для того чтобы еще больше расширить информацию об этом голосовании и помочь особенно пожилым людям принять участие в электронном голосовании.Всероссийское онлайн голосование пройдет до 31 мая. Для всех его участников это реальная возможность сделать свой родной город краше.Ангелина Свищ , Александр Голубев "Вести-Владимир"