Как сообщают на сайте суда, мужчина допустил высказывания, которые дискредитируют использование Вооруженных Сил Российской Федерации. О том, как именно правоохранителям стало известно

Как сообщают на сайте суда, мужчина допустил высказывания, которые дискредитируют использование Вооруженных Сил Российской Федерации. О том, как именно правоохранителям стало известно об опасных разговорах, в суде не сообщают. Мужчина свою вину признал и пообещал больше не допускать подобных высказываний. Скорее всего, после случившегося, таксист будет совершать поездки молча. Суд назначил мужчине административное наказание в