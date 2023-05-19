Во Владимирской области отметили 101-ю годовщину со дня образования пионерии. Организацию возродили в 2002 году. У истоков стоял губернатор-коммунист Николай Виноградов. Сегодня движение

Во Владимирской области отметили 101-ю годовщину со дня образования пионерии. Организацию возродили в 2002 году. У истоков стоял губернатор-коммунист Николай Виноградов. Сегодня движение насчитывает больше полутора тысяч пионеров во всем регионе. 19 мая в Меленках посвятили в пионеры 86 детей. Артем Борисов, ученик Ильинской школы Я хочу участвовать в разных организациях, в конкурсах и мероприятиях