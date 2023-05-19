Во Владимирской области отметили 101-ю годовщину со дня образования пионерии. Организацию возродили в 2002 году. У истоков стоял губернатор-коммунист Николай Виноградов. Сегодня движение
<a href="https://33live.ru/novosti/19-05-2023-kprf-vozrozhdaet-pionerskoe-dvizhenie.html" target="_blank">КПРФ возрождает пионерское движение</a> - Во Владимирской области отметили 101-ю годовщину со дня образования пионерии. Организацию возродили в 2002 году. У истоков стоял губернатор-коммунист Николай Виноградов. Сегодня движение
[url=https://33live.ru/novosti/19-05-2023-kprf-vozrozhdaet-pionerskoe-dvizhenie.html]КПРФ возрождает пионерское движение[/url] - Во Владимирской области отметили 101-ю годовщину со дня образования пионерии. Организацию возродили в 2002 году. У истоков стоял губернатор-коммунист Николай Виноградов. Сегодня движение