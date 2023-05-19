Сын телеведущего Александра Маслякова вышел на связь с журналистами и рассказал о состоянии отца.

Сын телеведущего Александра Маслякова вышел на связь с журналистами и рассказал о состоянии отца.Несколько месяцев назад стало известно о том, что ведущий Клуба Веселых и Находчивых Александр Масляков, уходит на пенсию. Решение это было вынужденным: состояние здоровья мэтра слишком сильно пошатнулось после перенесенного им коронавируса.Именно по этой причине 81-лет него пенсионера и замещали за стойкой ведущего то Дмитрий Нагиев, то Дмитрий Хрусталев, то Валдис Пельш. Тем не менее, общественность начала сплетничать и смаковать это объявление, транслируя и приумножая тяжесть состояния телеведущего.В итоге журналисты, не выдержав растущего напряжения, обратились к сыну телезвезды с вопросом: куда пропал экс-ведущий КВН Александр Масляков? Все ли с ним в порядке?Пресс-служба компании "АМиК", которой владеют Александры-старший и Александр-младший, заверили, что поводов для беспокойства совершенно нет. Свидетельствовать о прекрасном самочувствии Александра Васильевича может и то, что "АМиК" в настоящее время работает над запуском нового шоу.Таким образом, может оказаться, что окончательно отдохнувший и восстановившийся после болезни Александр Васильев и займет кресло ведущего этого нового и таинственного шоу.