В районе Северное Измайлово на улице 15-я Парковая построят дом для переселенцев по программе реновации.

В районе Северное Измайлово на улице 15-я Парковая построят дом для переселенцев по программе реновации.Запланировано возведение двух монолитных корпусов с подземной автостоянкой. Разрешение на строительство уже выдали, заявил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.Он уточнил, что общая площадь новостройки составит 35,8 тысячи квадратных метров. В доме будет 609 квартир: 127 однокомнатных, 387 двухкомнатных и 95 "трешек".Переселенцам передадут квартиры с полной отделкой комфорт-класса в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными правительством столицы.Войстратенко отметил, что Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ. После начала строительства специалисты ведомства составят график проверок и будут следить за качеством строительства и применяемых материалов.Специалисты установят техническое оборудование для безопасной эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций. Входные группы оборудуют на уровне земли, что удобно для маломобильных жильцов: пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, мам с колясками.Первые этажи будут нежилыми. Там расположатся помещения общественного назначения, магазины, службы сервиса.Во дворе обустроят зоны отдыха, установят детские и спортивные площадки. Рядом с домом высадят деревья, кустарники и цветы, разобьют газоны, проложат пешеходные дорожки.Программа реновации набирает обороты. С января по апрель 2023 года для переселенцев построили свыше 4,5 тысячи квартир. Из ветхого жилья в комфортабельные современные дома переезжают 114 тысяч человек.Всего с начала действия программы построено 247 домов. Их общая площадь – 3,5 миллиона квадратных метров.Власти Москвы утвердили программу реновации в августе 2017 года. В нее включили 5175 домов. В основном это так называемые хрущевки, возраст которых превышает 50 лет. В наши дни такое жилье устарело морально и физически.Стартовые площадки для строительства домов подобраны во всех округах. Они расположены рядом со старым жилым фондом – участники программы получат квартиры в том же районе и сохранят привычный образ жизни.Программа реновации проходит в три этапа. Первый завершится к 2025 году, второй – в 2028-м, а третий пройдет в 2029-2032 годах. Новое жилье получат более миллиона москвичей.