Областной центр может ожидать новый транспортный коллапс.

На Южном объезде Владимира с 29 мая перекроют движение по мосту через Клязьму. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».Дорожники приступают к ремонту объекта. Им предстоит вскрыть полотно, заняться восстановлением бетонного основания и заасфальтировать покрытие. По предварительным данным, работы завершат к 13 июня.Напомним, что с октября прошлого года на мосту введены ограничения для проезда грузовиков, из-за которых дорога регулярно стоит в пробках. После полного закрытия моста областной центр может ожидать новый транспортный коллапс.