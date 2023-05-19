Московский метрополитен, ВТБ,и ООО «Аэроэкспресс» расширили возможности оплаты проезда с помощью биометрии на «Аэроэкспрессе», подключив к системе еще два маршрута.

Московский метрополитен, ВТБ,и ООО «Аэроэкспресс» расширили возможности оплаты проезда с помощью биометрии на «Аэроэкспрессе», подключив к системе еще два маршрута. Теперь пассажиры могут оплатить поездку «взглядом» на железнодорожных направлениях в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. К системе подключены по два турникета в турникетных линейках.Зарегистрироваться в сервисе оплаты проезда по биометрии можно в приложении «Метро Москвы». Чтобы оплатить поездку, достаточно подойти к турникету, отмеченному черным стикером, и посмотреть в камеру. Списание суммы за проезд банк произведёт автоматически со счёта карты.«Пассажиры «Аэроэкспресса» уже могли оценить удобство, быстроту и безопасность этого способа оплаты проезда в терминалах аэропорта Шереметьево, где биометрические транзакции были запущены в январе 2023 года. Теперь мы масштабировали сервис на все направления «Аэроэкспресса», продолжая курс на цифровизацию процессов и внедрение современных платёжных решений на объектах транспортной инфраструктуры Москвы», — отметил Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старший вице-президент банка ВТБ.