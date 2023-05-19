Народные приметы на 20 мая: Что нужно обязательно сделать в день Купальницы, чтобы обрести здоровье...

Народные приметы на 20 мая: Что нужно обязательно сделать в день Купальницы, чтобы обрести здоровье на целый год?20 мая 2023 года проходит народный праздник Купальница. Праздник назвали по той причине, что сегодня проводили водные процедуры. Считалось, что в такой день нужно купать лошадей в реке, которых старались омыть речной водой с ног до головы.Кроме того, и сами люди также принимали водные процедуры. Так как вода в реке для людей ещё холодная, её набирали в вёдра и выставляли на солнце, чтобы она нагрелась, после чего обливались. Обряд с речной водой дарит крепкое здоровье.Водой из реки, которая была набрана на рассвете, обрызгивали все углы дома — чтобы изгнать из жилища тёмные силы. Пол подметали веником, который смачивали в этой же воде.Кроме речной воды, целебными силами обладает и роса. Если утром на траве есть роса, её можно собрать в ладони и умыться — для красоты и крепости организма.Что можно делать в день Купальницы?В этот день вода обладает целебной силой, а поэтому каждый должен был искупаться в ней. Тогда весь год не будешь болеть, и всегда будут силы справиться со всеми трудностями, которые могут встретиться на жизненном пути.В день Купальницы был важным временем для посева. Многие верили, что домашние семена вырождаются и лучше использовать семена, взятые у соседей. Поэтому хозяева ходили в гости друг к другу, чтобы взять несколько семян.Нужно стараться быть в приподнятом легком настроении, вглядываться внутрь себя, контролировать мысли и эмоции, не допуская негатив.Что нельзя делать в день Купальницы?Нельзя брать в руки острые предметы и играть с огнём — есть риск получить травму.Нельзя ругаться, сквернословить, чертыхаться, употреблять бранные слова — в душе поселится негатив.Нельзя 20 мая гадать на игральных картах, поскольку предсказания могут принести гадающему горести и разочарования, стать причиной судьбоносных перемен к худшему.Народные приметы на 20 мая 2023 годаРадуга вечером — погода будет ясной.Радуга утром — дождливый день.Кольцо вокруг луны — к ветру.На восходе лучи солнца разных цветов — к плохой погоде.Дождь — к тёплому сентябрю.Фото pxfuel.com