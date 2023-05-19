Новость про связанную в лесу собаку породы алабай разлетелась по интернету и дошла до всероссийских пабликов. В одном из них пост собрал более миллиона просмотров и двух тысяч комментариев.

Новость про связанную в лесу собаку породы алабай разлетелась по интернету и дошла до всероссийских пабликов. В одном из них пост собрал более миллиона просмотров и двух тысяч комментариев. https://vk.com/wall-177554437_998688?hash=50c21c67dd4a259f00 Пользователи соцсетей возмущаются и удивляются жестокости, с которой человек пытался избавиться от животного. На прошлой неделе мужчина нашел связанную собаку породы алабай неподалеку от деревни