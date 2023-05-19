С 14 по 17 мая делегация Владимирской области во главе с главой региона Александром Авдеевым посетила республику Беларусь. Главная цель этого визита – укрепление экономического и

С 14 по 17 мая делегация Владимирской области во главе с главой региона Александром Авдеевым посетила республику Беларусь. Главная цель этого визита – укрепление экономического и торгового партнерства. Александр Авдеев провел серию рабочих встреч с белорусскими партнерами и коллегами. Состоялась у глава региона и личная встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В ходе общения Александр