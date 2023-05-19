Как сообщает автор петиции, о планирующемся закрытии акушерского корпуса персонал и пациенты узнали из неофициальных источников. По этим данным, роддом хотят перепрофилировать в

Как сообщает автор петиции, о планирующемся закрытии акушерского корпуса персонал и пациенты узнали из неофициальных источников. По этим данным, роддом хотят перепрофилировать в гинекологию и сократить койко-места с 164 до 50. И это при том, что сейчас все отделения наполнены до отказа. Также, авторы петиции отмечают, что на базе роддома работает уникальное отделение патологий, которое