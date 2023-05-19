Масштабный историко-просветительский проект появился в рамках празднования 75-летия Великой Победы.

Передвижной музей-выставка «Поезд Победы» вновь побывал во Владимире. Историко-просветительский проект появился в рамках празднования 75-летия Великой Победы.«Поезд Победы» – это интерактивная выставка о Великой Отечественной войне, оснащённая современными средствами мультимедиа и размещённая в настоящем поезде. В экспозиции задействованы 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины солдатской жизни.Заявок на экскурсии от жителей Владимира было столько, что пригласительные разошлись за час.«Впечатления близкие к шоковым. Очень образная и предельно эмоциональная выставка. Ты полностью погружаешься в атмосферу тех лет. На это работает и сама экспозиция, и изменение температуры, и запахи, и видео, и рассказ от имени машинистки паровоза. Ты понимаешь, что видели и чувствовали наши солдаты, медсёстры», - поделилась студентка Татьяна Семёнова.