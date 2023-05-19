Белорусский певец IVAN пообщался в журналистами, которым рассказал как о делах карьерных, так и о личной жизни.

Белорусский певец IVAN пообщался в журналистами, которым рассказал как о делах карьерных, так и о личной жизни.Певец IVAN впустил журналистов не только в свою музыкальную студию, но и в свою душу, которую он раскрыл в свежем интервью. Пообщался он с ведущей программы "ОтЛичная жизнь" на Светланой Шевченко.Оказывается, уже в детстве Александр Иванов (Настоящее имя певца – Прим. ред.) почувствовал тягу к музыке, постоянно что-то напевал, но не стремился отправиться в музыкальную школу. Тем не менее, судьба сама решила все за него: отец его был гитаристом в группе. Со старшим братом, который также пошел по стопам родителя, сегодня они выступают вместе.Уже в 15 лет IVAN примкнул в музыкальной группе, которая играла рок. При этом хулиганом он не был, даже учился с отличием.Вспомнил он и о Евровидении: многие запомнили то, как он вышел на сцену к живому волку практически обнаженным. При этом всем, он абсолютно не эпатажен и даже любит петь в поп-стиле.Затронули в ходе разговора они и самое начало карьеры певца: в один день IVAN понял, что хочет делиться результатам своего труда с обществом. И, признался он, даже если бы он не нашел признания, то не сошел бы с выбранного пути. Ведь кроме тех, кто его творчество не оценил, обязательно бы были и те, кто почувствовал с песнями Александра Иванова душевную корреляцию.Не забыл он и о личной, а также семейной жизни: о ролибрата, знакомстве с женой и рождении дочери, которая родилась пока IVANскакал по сцене шоу "Маска" в образе гигантской гусеницы.