При пожаре в многоквартирном доме в Кольчугино эвакуировано 23 человека, из них 3 детей. Сегодня,...

При пожаре в многоквартирном доме в Кольчугино эвакуировано 23 человека, из них 3 детей.Сегодня, 19 мая 2023 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Кольчугино, на улице Веденеева, дом 2а.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из квартиры на 2-м этаже. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки, эвакуации и тушения пожара. Пожарные не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. На месте пожара эвакуировано 23 человека, из них 3 детей.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Для ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 11 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области; pxfuel.com