Продукция Аби получила награды международной выставки SIAL China. Напомним, Аби - ведущий...

Продукция "Аби" получила награды международной выставки "SIAL China".Напомним, "Аби" - ведущий производитель удобных и простых в приготовлении продуктов питания. И вот, продукция компании была отмечена наградами в рамках проходящей в Шанхае международной выставки продуктов питания "SIAL China". Мероприятие проходило с 18 по 20 мая.Растительные продукты нового поколения Foodgital получили награды конкурса «SIAL Innovation Selection». Жюри отметило 4 продукта бренда Foodgital: чебупели, чебуреки, наггетсы и котлеты.В рамках выставки компания представляет растительные продукты нового поколения Foodgital, а также выпечку «Чебупай». Специально для выставки SIAL China были разработаны новые вкусы и начинки, которые близки для жителей Китая. Сообщается, что в настоящее время специалисты "Аби" ведут переговоры с представителями торговых сетей и дистрибьютерами Китая.Денис Мартасов, директор департамента маркетинга Аби:- SIAL – международный выставочный бренд, который проводит мероприятия по всему миру. Рынок Китая является очень емким, и нам было важно заявить о себе и представить свою продукцию в рамках крупнейшей выставки континента. Комитет жюри, состоящий из независимых экспертов, отметил четыре продукта бренда Foodgital: чебупели, чебуреки, наггетсы и котлеты. Безусловно, это отличный результат для всей нашей команды, и мы уверены, что данные награды будут способствовать тому, чтобы проходящие переговоры с потенциальными партнерами стали максимально продуктивными.SIAL China проводится с 2000 года и стала одной из крупнейших выставок продуктов питания в Азии. В 2023 году на SIAL China представлена продукция более 4 500 производителей из 70 стран мира.На заметку!"Аби" – ведущий в России производитель удобных и простых в приготовлении продуктов питания."SIAL" — это французская аббревиатура от «Salon International De L'Alimentation», что переводится как «Международная выставка продуктов питания» на английском языке. SIAL является частным брендом Comexposium Group, четвертого по величине организатора выставок в мире.Фото: пресс-служба "Аби"