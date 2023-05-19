Прокуратура Владимира требует выплатить многодетной семье 350 000 рублей. Выяснилось, что в районе...

Прокуратура Владимира требует выплатить многодетной семье 350 000 рублей.Выяснилось, что в районе Лунево-Сельцо города Владимира многодетной семье был выделен участок под строительство жилья.На момент предоставления земля была обеспечена только электроснабжением, сети газоснабжения, водоснабжения и канализации, увы, не было. Про подобную проблему во Владимирской области мы, кстати, не раз уже рассказывали.Провести необходимые коммуникации представители городской администрации обещали в ближайшее время, но не сделали этого, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.На выделенном участке был построен жилой дом, где семья (родители и 7 детей!) стала проживать с 2020 года.Зная о праве на газоснабжение участка, семья планировала отапливать дом и подогревать воду таким способом. Они купили газовый котел и другое специальное оборудование. Но по причине бездействия органов местного самоуправления, для подогрева воды и отопления дома пришлось использовать электроэнергию. Долг за неё в итоге превысил 350 000 рублей.У многодетной семьи нет таких денег, сообщает пресс-служба прокуратуры.По результатам проверки в суд направлено исковое заявление требованием о взыскании с администрации города Владимира в пользу многодетной семьи убытков, понесенных за последние 3 года - при оплате электроэнергии в размере свыше 350 000 рублей, а также компенсации морального вреда.Исковое заявление находится на рассмотрении.Фото: pxfuel.com