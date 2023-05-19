Роман Мирошниченко советник губернатора по вопросам культуры рассказал о фестивале «Мир гитары» в...

Роман Мирошниченко советник губернатора по вопросам культуры рассказал о фестивале «Мир гитары» в студии ГТРК «Владимир»Одно из самых ожидаемых событий года. Уже 25 мая на сцене владимирской областной филармонии- международный музыкальный фестиваль "Мир гитары".Идейным вдохновителем фестиваля стал один из самых титулованных гитаристов мира- Роман Мирошниченко. В нашей студии он побывал вместе с участниками фестиваля- Вадимом Чебановым и Александром Сониным. С музыкантами беседовала моя коллега Яна Тарасова.Фрагмент интервью - прямо сейчас.