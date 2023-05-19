Смотрите Вести в 9 утра: уникальная передвижная выставка Поезд Победысделала остановку во...

Смотрите "Вести" в 9 утра: уникальная передвижная выставка "Поезд Победы"сделала остановку во Владимире.- ЖКХ-перезагрузка в Александрове. Когда и как будет реконструирована местная система теплоснабжения?- Через всю страну. Уникальная передвижная выставка "Поезд Победы"сделала остановку во Владимире.- В благодарность врачам и медсестрам. Волонтеры провели субботник в сквере у 2-й владимирской больницы.