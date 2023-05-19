Смотрите выпуск Вести в 14.30: что ждёт родильное отделение областной клинической больницы? -...

Смотрите выпуск "Вести" в 14.30: что ждёт родильное отделение областной клинической больницы?- Что ждёт родильное отделение областной клинической больницы? Сотрудники роддома написали обращение к губернатору.- Гордо чеканя шаг. Юнармейцы со всей области торжественно открыли Патриотический форум. Что в программе?- В благодарность врачам и медсестрам. Волонтеры провели субботник в сквере у 2-й владимирской больницы.