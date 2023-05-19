Смотрите выпуск Вести в 21.05: жительница Гусь-Хрустального района вытащила из огня пожилого...

Смотрите выпуск "Вести" в 21.05: жительница Гусь-Хрустального района вытащила из огня пожилого соседа-инвалида.- Что ждёт родильное отделение областной клинической больницы? Сотрудники роддома написали обращение к губернатору.- В горящую избу вошла. Жительница Гусь-Хрустального района вытащила из огня пожилого соседа-инвалида.- Сильнейшие спортсмены из 7 государств. В Суздале открылся масштабный международный турнир по греко-римской борьбе.