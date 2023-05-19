Сотрудники родильного дома Областной клинической больницы во Владимире написали обращение...

Сотрудники родильного дома Областной клинической больницы во Владимире написали обращение губернатору.Сотрудники родильного дома Областной клинической больницы просят губернатора не допустить сокращения коек. В здании, якобы, планируется разместить отделение гинекологии. Есть ли основания опасаться за судьбу учреждения - попытался выяснить Никита Тарбеев.На площадке перед поликлиникой ОКБ людно. Здесь в полном составе персонал роддома и будущие мамы, хотя волноваться им, вроде как, нельзя. Но не делать этого на фоне информации о возможном сокращении учреждения сложно...Элла Лузганова, акушер-гинеколог отделения патологии №2 родильного дома Областной клинической больницы:- Наша заведующая роддома Васина Нэлли Алексеевна на конференции объявила нам, что планируется проведение реорганизации нашего родильного дома с сокращением конечности до пятидесяти с расположением на базе нашего родильного дома гинекологического отделения.Медики - сто шестьдесят шесть человек отправили обращение на имя губернатора с просьбой взять родильный дом на сохранение. Отправили письмо в Белый дом и пациентки. Месяц назад Наталья родила здесь своего второго ребенка. Он появился на свет благодаря процедуре ЭКО. Мальчика назвали Димой.Наталья Плешакова, пациентка:- Свои две беременности я выносила только здесь. В других больницах не получалось, в связи с... не могу утверждать, что в связи с низким опытом, может быть, просто с малым опытом ведения эко-беременностей- не получалось. А вот здесь благодаря Наталье Михайловне получилось выносить и родить здоровых детей.В роддоме ОКБ лежат на сохранении тяжелые беременные, страдающие от серьезных патологий, здесь выхаживают недоношенных детей, оказывают сложную медицинскую помощь.Ульяна Киселёва, акушер-гинеколог отделения патологии №2 родильного дома Областной клинической больницы:- Женщины с невынашиванием беременности с пяти недель наблюдаются только в ношем областном роддоме, женщины с наличием экстрагенитальных патологий- это тяжелые сахарные диабеты, пороки сердца, заболевания почек, с пересадками почек наблюдаются только в нашем отделении патологии беременности номер один.Несанкционированное собрание продлилось недолго, на площадке появился главврач ОКБ.- Ни о сокращении, ни об оптимизации речи в настоящее время не идёт- услышали? У кого есть необходимость услышать дополнительную информацию, я прошу в помещение и там эти вопросы обсуждать. Вы немножко мешаете нашим пациентам.В актовом зале административного корпуса больницы разговор продолжился. Слухи о сокращении койко-мест беспочвенны, подчёркивает Владимир Безруков. А обсуждение различных вариантов работы отделений - нормальный процесс, уверен главный врач. Что же касается общей загруженности роддома, то план даже перевыполнен.Владимир Безруков, главный врач Областной клинической больницы:- У нас на сегодняшний день 92 роженицы в роддоме- это пустые койки или не пустые койки?///Он пользуется не просто спросом, он пользуется очень большим авторитетом. Потому что на протяжении многих лет это был базовый роддом Владимирской области, где рожали, рожают и будут рожать жительницы Владимирской области.Впрочем, полностью успокоить медиков и мам не получилось. Защитники роддома намерены в ближайшее время отправить еще одно обращение- в Народный фронт- превентивно.Никита Тарбеев, Андрей Синягин, Вести Владимир.