Студенты Владимирского филиала РАНХиГС сыграли в интеллектуально-творческом турнире операция...

Студенты Владимирского филиала РАНХиГС сыграли в интеллектуально-творческом турнире операция "Таможня". Знания участников проверили их будущие коллеги - действующие сотрудники Владимирской таможни.Денис Калмыков - студент второго курса владимирского филиала РАНХиГС, изучает таможенное дело. Специальность молодая, набор открыли в 2021 году. Среди абитуриентов пользуется популярностью - программа гармонично сочетает академические и практические занятия. Знакомиться с профессией не по учебникам студенты начинают с первого курса.Денис Калмыков, студент Владимирского филиала РАНХиГС:- На таможенном посту нам очень подробно рассказали про работу с товарами двойного назначения. Так как это уже было после событий февраля 2022 года. И конкретно в данном направлении таможня работала очень плотно. И сейчас модифицируется законодательная база для данных процедур.Владимирская область имеет хороший экономический потенциал, в регион привлекаются новые инвестиции, поэтому специалисты-таможенники востребованная профессия, считает директор филиала Президентской академии Вячеслав Картухин. Творческие и игровые турниры мотивируют ребят и закрепляют полученные знания.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХИГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Вопросы готовились сотрудниками владимирской таможни, достаточно с серьёзным содержанием, т.е. те вопросы, на которые возможно, второкурсники ещё не способны ответить.Уровень сложности - как высшая математика. Судейская коллегия - действующие сотрудники таможни. На их удивление с заданиями студенты справляются с минимальным количеством ошибок.Павел Павлов, начальник Владимирской таможни:- У нас есть возможность более плотно к ним присмотреться. Поскольку на этих занятиях кто-то проявляет активность, задают вопросы, больше интересуются. Естественно мы обращаем внимание на интересующихся студентов. И, безусловно, видим в них своих дальнейших коллег.Штат Владимирской таможни - порядка 430 человек, есть вакантные места. Возможно, после выпуска, их займут выпускники Владимирского филиала РАНХиГС.Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.