Владимирскую ОКБ оштрафовали на 400 тысяч рублей за врачебную ошибку. Селивановский районный суд...

Владимирскую ОКБ оштрафовали на 400 тысяч рублей за врачебную ошибку.Селивановский районный суд частично удовлетворил исковые требования местной жительницы, предъявленные к Областной клинической больнице о взыскании компенсации морального вреда.В январе 2021 года врачи Областной клинической больницы по медицинским показаниям провели жительнице поселка Новлянка Селивановского района операцию по стерилизации. Женщина является мамой 8 детей, и после неудачной процедуры женщина забеременела 9 ребенкомИстец обратилась с жалобой в Министерство здравоохранения Владимирской области. По результатам проверки было установлено, что врачи ОКБ в нарушение Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не разъяснили истцу возможные последствия стерилизации.Суд взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 400000 рублей, сообщает пресс-служба Селивановского районного суда.Решение суда не вступило в законную силу.Фото pxfuel.com