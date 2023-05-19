Сможет ли достроить? Первый арбитражный апелляционный суд продолжает рассматривать дело по банкротству компании «Интерстройвладимир», которую возглавляет Игорь Другов. Как известно,

Сможет ли достроить? Первый арбитражный апелляционный суд продолжает рассматривать дело по банкротству компании «Интерстройвладимир», которую возглавляет Игорь Другов. Как известно, апелляционную жалобу подали Фонд развития территорий и минстрой области. Напомним, ЖК «Дуброва Парк-2» должны были сдать еще в декабре 21-го года. Большая часть дольщиков самого недостроенного пятого корпуса получить ключи уже не надеется. Люди ждут