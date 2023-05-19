Инспектирующие побывали у 8 жителей Фрунзенского района города Владимира, которые должны по исполнительным листам от 14 до 197 тысяч рублей.

Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с региональной службой судебных приставов провели рейд по неплательщикам. Инспектирующие побывали у 8 жителей Фрунзенского района города Владимира, которые должны по исполнительным листам от 14 до 197 тысяч рублей.«По одному из адресов должницу удалось застать дома. Женщина проживает совместно со взрослой дееспособной дочерью. Собственницы квартиры не работают и систематически не оплачивают услуги отопления. Они накопили долги больше 20 тысяч рублей. За неуплату у них был арестован плазменный телевизор SAMSUNG», - рассказала Юлия Афонина, руководитель отдела по сбору денежных средств с физических лиц Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».Если в течение 10 дней долг не будет погашен, приставы заберут арестованное имущество для дальнейшей реализации в пользу энергосбытовой компании.Рекомендуем жителям региона не доводить ситуацию до крайних мер и напоминаем, что до 31 мая в рамках акции «Весеннее обновление» можно погасить задолженность и получить списание пени, кроме взысканных в судебном порядке. Для этого достаточно оплатить основную сумму долга в указанный срок.Подробную информацию об акции «Весеннее обновление» можно получить , по телефонам контакт центра 8 (800) 100-75-30, у сотрудников Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в клиентских офисах.Реклама.