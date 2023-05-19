Мужчина вел трансляцию в социальных сетях, во время которой показывал насилие.

Мужчина вел трансляцию в социальных сетях, во время которой показывал насилие.В полицию обратились люди, которые узнали о стриме блогера, держащего на мушке пистолета девушку. Издевательства над ней он транслировал в социальных сетях, сообщает .Правоохранители выяснили, что дело происходит в Волгограде и задержали насильника. По данным , 18 мая мужчина пришел в гости к знакомой, запустил трансляцию и начал над ней издеваться – избивал и угрожал убийством. В этот момент блогер находился под воздействием запрещенных веществ.Против мужчины возбуждено уголовное дело. Потерпевшей оказана медицинская помощь. Об этом сообщает .