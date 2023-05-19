Уникальный передвижной музей-выставка сделал остановку на железнодорожном вокзале во Владимире. Во...

Уникальный передвижной музей-выставка сделал остановку на железнодорожном вокзале во Владимире.Во Владимире побывал "Поезд Победы". Уникальный передвижной музей-выставка сделал остановку на железнодорожном вокзале. Как встречали поезд, который стал символом памяти?- расскажет Вера Куликова.На перроне - волонтёры и ветераны. Мальчишки и девчонки с фотографиями дедов и прадедов, тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны.Анастасия Муратова, волонтёр, студентка ВлГУ:- Наша задача как студентов колледжа и университета является сохранять память об этих исторических событиях, помнить об этом, передавать пример молодому поколению , рассказывать об этих событиях, чтобы все знали как раньше было тяжело, как мы это пережили всей нашей великой большой страной. Мы должны помнить об этом и никогда не забывать!Встретить "Поезд Победы" во Владимире пришёл и 85-летний Михаил Сергеевич Коншин. Блокадник. Из поколения детей войны.Михаил Коншин, житель блокадного Ленинграда:- Тяжело вспоминать. Это блокада. Я по "Дороге жизни". Была эвакуация. Тут еще не сразу удалось эвакуироваться,надо было вызов. А сейчас это напоминание того , что было, было, было это. И историческую память важно хранить и главное, чтобы связь времен и поколений. Тут вот молодежи много и пусть она знает знает нашу историю, потому что говорят , кто забывает историю,она повторяется!Поезд Победы- первая в мире передвижная историческая панорама, размещенная в движущемся составе поезда. Музейные экспонаты, мультимедийные эффекты, трехмерная компьютерная графика военной техники, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности. Все это погружает в атмосферу военного времени. Образы Великой Отечественной, зримые детали прошлого: начиная с довоенного времени и заканчивая возвращением героев-победителей домой.Татьяна Семёнова, студентка ВлГУ:- Я считаю, необходимы в каждом городе, в каждый город должны приезжать такие поезда и все школьники от мала до велика, взрослые и дети должны посетить это.Лилиана Фролова-студентка. Ей доверили проводить экскурсии по экспозиции. Говорит, после увиденного у всех посетителейсильное потрясение.Лилиана Фролова, волонтёр:- Очень страшно! Поскольку в наушниках это очень там хорошая звукопередача, ты очень сильно окунаешься в эту атмосферу и наворачиваются слезы на глаза!Бресткая крепость, блокадный Ленинград, будни советских бойцов в окопах, санитарные вагоны, бронепоезда... и победный май 45-ого. Страницы нашей общей истории. Поезд Победы- настоящий эшелон памяти. Дань исторической правде.Вера Куликова, Александр Чунаев "Вести-Владимир".