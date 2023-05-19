В Александрове реконструируют систему теплоснабжения. В микрорайоне Геологи уже есть новая автоматизированная котельная. Присутствия операторов на ней не требуется. Отсюда тепло будут

В Александрове реконструируют систему теплоснабжения. В микрорайоне Геологи уже есть новая автоматизированная котельная. Присутствия операторов на ней не требуется. Отсюда тепло будут подавать на ближайшие производства, в детский сад, спортзал и в шестнадцать многоквартирных домов. Котельная энергоэффективная. По сравнению со старой, которая износилась, энергоресурсы будут затрачены меньше на 30 процентов. Коэффициент полезного действия такого оборудования