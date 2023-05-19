В Александрове реконструируют систему теплоснабжения. В микрорайоне Геологи уже есть новая автоматизированная котельная. Присутствия операторов на ней не требуется. Отсюда тепло будут
<a href="https://33live.ru/novosti/19-05-2023-v-aleksandrove-menyayut-teplovye-seti-i-stroyat-novye-kotelnye.html" target="_blank">В Александрове меняют тепловые сети и строят новые котельные</a> - В Александрове реконструируют систему теплоснабжения. В микрорайоне Геологи уже есть новая автоматизированная котельная. Присутствия операторов на ней не требуется. Отсюда тепло будут
[url=https://33live.ru/novosti/19-05-2023-v-aleksandrove-menyayut-teplovye-seti-i-stroyat-novye-kotelnye.html]В Александрове меняют тепловые сети и строят новые котельные[/url] - В Александрове реконструируют систему теплоснабжения. В микрорайоне Геологи уже есть новая автоматизированная котельная. Присутствия операторов на ней не требуется. Отсюда тепло будут