Как сообщают в социальных сетях, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии девочка получила серьезные травмы, сообщают очевидцы. Пострадавшую увезли на

Как сообщают в социальных сетях, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии девочка получила серьезные травмы, сообщают очевидцы. Пострадавшую увезли на скорой. На данный момент мы уточняем подробности происшествия в ГИБДД. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: vk.com/alexautolive