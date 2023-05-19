В Александрове несовершеннолетнюю девочку сбил мотоциклист. О происшествии стало известно из...

В Александрове несовершеннолетнюю девочку сбил мотоциклист.О происшествии стало известно из социальных сетей города Александрова. В сообществе Вконтакте «AlexAutoLive | Александров» опубликовали кадр, где видно, что девочке, лежащей на асфальте, оказывается первая медицинская помощь.Очевидцы сообщают, что «несовершеннолетний байкер» наехал на 13-летнюю девочку, переходящую дорогу по пешеходному переходу «на ЦРММ».Тут же уточняется, что юный «мотоциклист» не имел прав на управление ТС.В результате ДТП, как сообщают очевидцы, ребенок получил серьезные травмы. Девочку срочно госпитализировали.Тут же разгорелась дискуссия на тему: «Прежде, чем покупать своим детям технику, подумайте тысячу раз! Это не игрушки!»Информация о происшествии уточняется.Фото: сообщество Вконтакте «AlexAutoLive | Александров»