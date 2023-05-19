В Александрове несовершеннолетнюю девочку сбил мотоциклист.
О происшествии стало известно из...
В Александрове несовершеннолетнюю девочку сбил мотоциклист.
О происшествии стало известно из социальных сетей города Александрова. В сообществе Вконтакте «AlexAutoLive | Александров» опубликовали кадр, где видно, что девочке, лежащей на асфальте, оказывается первая медицинская помощь.
Очевидцы сообщают, что «несовершеннолетний байкер» наехал на 13-летнюю девочку, переходящую дорогу по пешеходному переходу «на ЦРММ».
Тут же уточняется, что юный «мотоциклист» не имел прав на управление ТС.
В результате ДТП, как сообщают очевидцы, ребенок получил серьезные травмы. Девочку срочно госпитализировали.
Тут же разгорелась дискуссия на тему: «Прежде, чем покупать своим детям технику, подумайте тысячу раз! Это не игрушки!»
Информация о происшествии уточняется.
Фото: сообщество Вконтакте «AlexAutoLive | Александров»