На всех этажах произошло растрескивание новых панелей, которые не соответствуют ПСД.

В Коврове подрядчика обвиняют в мошенничестве при акушерского корпуса. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Первый заместитель прокурора области Андрей Жугин в сопровождении вице-губернатора Константина Баранова, чиновников минздрава и местной мэрии посетил медучреждение 17 мая. Ремонтом занимается компания «АСГ Техно Строй» по заказу ГБУ «Облстройзаказчик».Контракт стоимостью более 805 млн рублей заключён в 2020 году, но объект не сдан по сей день. Кто только не приезжал на стройплощадку - депутаты, . В работу включались парламентарии разных уровней. Власти неоднократно устанавливали новые сроки сдачи больницы. Однако всесторонний «контроль» так и не позволил довести дело до конца.Итак, как сообщили прокуроры, подрядной организацией для отделки стен с 1 по 5 этажи использовались панели, не соответствующие проекту. Сразу вопрос - что же тогда все эти годы неустанно контролировали чиновники? Тем не менее надзорное ведомство усмотрело признаки хищения более миллиона рублей.«На всех этажах произошло растрескивание панелей. Ведётся их замена, что влечёт за собой затягивание срока ввода здания в эксплуатацию. УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», - добавили в облпрокуратуре.Кроме того, за срыв госконтракта ООО «АСГ Техно Строй» оштрафовано на 300 тысяч рублей.Нашлись претензии и к ГБУ ВО «Облстройзаказчик», которым своевременно не организовано подключение здания к энергоресурсам, а также не оплачены выполненные работы на сумму в 296 млн рублей.«Проверки продолжаются. Будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших нарушения прав предпринимателя», - резюмировали в надзорном органе.Добавим, что в обновлённом медучреждении расположатся отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовые отделения, акушерское обсервационное, центральное стерилизационное отделения, клинико-диагностическая лаборатория и рентгеновский кабинет. Однако, когда всё это откроют - пока непонятно.