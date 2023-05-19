На данный момент готовность корпусов составляет 60%.

Во Владимирской области одну из строящихся школ точно не успеют достроить в срок. Ранее сообщалось, что новый подрядчикНапомним, что контракт со стройфирмой, которая выиграла первые торги на возведение учреждения, был . Вместо неё на объект зашла фирма «Ремстройгарант». По информации от обладминистрации, она относится к стройке с куда большей ответственностью, чем предшественник. Ежедневно на площадке трудится до 100 человек.Однако, по всей видимости, «наследие» от первой компании не позволит сдать объект в срок.Власти сообщают, что к 1 сентября школа не откроется. На данный момент готовность корпусов составляет 60%. Срок сдачи школы в эксплуатацию перенесён на декабрь 2023 года.