Решение принял городской суд. Постановление может быть обжаловано.

В Коврове таксист оштрафован на 35 тысяч рублей за дискредитацию СВО на Украине. Решение принял городской суд.В начале апреля Степанюк Ю.Н., занимающийся извозом, затеял с пассажирами беседу о боевых действиях на Украине.«Его высказывания были направлены на дискредитацию армии России», - пояснили в суде.На процессе мужчина признал свою вину и пообещал больше не дискутировать на эту тему. Раскаяние суд принял, но всё-таки отправил мужчину в банк, чтобы уплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.Постановление может быть обжаловано.