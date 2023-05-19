Следующие 2,5 года он проведёт в тюрьме.

В Муроме пьяный муж приревновал жену к собутыльнику и попытался его зарезать. Следующие 2,5 года он проведёт в тюрьме.Как сообщили в пресс-службе горсуда, 15 января в ходе застолья между подсудимым и потерпевшим произошла ссора. Хозяину дома не понравилось, что его товарищ приставал к супруге. В результате мужчина взялся за нож и всадил клинок в шею друга. К счастью, тот остался жив.На суде фигурант признался в содеянном.«На процессе потерпевший просил строго не наказывать приятеля, поскольку ему принесены извинения, а также получены денежные средства в счёт возмещения морального вреда», - уточнили в суде.С учётом смягчающих обстоятельств муромлянин получил 2,5 года. Приговор может быть обжалован.