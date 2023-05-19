В Селивановском районе Владимирской области прокурором направлено в суд уголовное дело об убийстве...

В Селивановском районе Владимирской области прокурором направлено в суд уголовное дело об убийстве местной жительницы.Исполняющим обязанности прокурора Селивановнского района утверждено обвинительное заключение в отношении 28-летнего местного жителя.Он обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.Трагедия произошла в поселке Красная Горбатка. Следствием установлено, что в марте 2023 года мужчина и две женщины отдыхали, распивали спиртное. В какой-то момент возник конфликт. Разозлившись, злоумышленник стал избивать женщину, требуя извинений в адрес своей матери.Пресс-служба прокуратуры сообщает, что было нанесено более 70 ударов руками, ногами, а затем, когда та упала, он распахнул кухонную дверь и несколько раз ударил ею по голове жертвы. От полученных травм женщина скончалась.Испугавшись содеянного, преступник сначала хотел спустить тело жертвы в подпол и поджечь дом, но вторая женщина его остановила.Тогда обвиняемый нашёл другое «решение» - погрузил тело в садовую тачку и отвёз к дому приятельницы.Уголовное дело направлено в Селивановский районный суд. Убийце грозит лишение свободы на срок до 15 лет.Фото: pxfuel.com